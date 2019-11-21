وداعاً للصلع.. مادة سحرية ورخيصة الثمن ومتوفرة تنهي تساقط الشعر وكل هذه المشاكل لكن عليك استخدامها في هذا الوقت بالذات

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - زيت الزيتون والثوم مزيج رائع للعناية بالشعر فهو يقدم التغذية والعلاج في نفس الوقت، زيت الزيتون يقدم الغذاء اللازم خاصة للشعر الجاف والثوم علاج قوي ومفيد لمشاكل فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر،وبالتالي يساعد على نمو الشعر وكثافته ، ويعالج تساقطه، ومع هذا فهو ينقي فروة الرأس من مشاكل الحكة والقشرة ويمنع ظهور الدمام فيها من الاحتكاك والإفرازات الدهنية، وسو فنتعرف هنا على زيت الزيتون والثوم وما يقدمانه للشعر ولفروة الرأس من علاج مفيد وناجح.
وصفات زيت الزيتون والثوم للشعر
يمكن استخدام عصير الصوم مع ملعقة زيت الزيتون أو إضافة بصلة مفرومة للخليط حتى تكتمل الفائدة ويتم تسخين الزيت ووضع الثوم والبصل المهروس وتقليبه فيه حتى يمتزجا ويتشرب الخليط زيت الزيتون، ويتحول لونه إلى البني الخفيف ثم يدلك به فروة الرأس ويتحسن أن يستمر التدليك دقائق حتى تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس وتتشبع بالخليط تماما ثم يترك الخليط لمدة نصف ساعة أخرى مع لف الرأس بفوطة ساخنه، ثم يشطف الشعر بعدها أو يغسل بالشامبو والبلسم للتخلص من الرائحة.
وصفة الثوم وبعض الزيوت الطبيعية
يستخدم مهروس الثوم مع زيت النعناع وزيت الزيتون وزيت شجرة الشاي ويتم وضع هذا الخليط على الشامبو الخاص بك ويتم حفظه واستعماله على الشعر ويغسل به الشعر مع وضعه عليه وتركه فترة دقائق ثم شطفه بالماء وتكرر هذه الوصفة عدة مرات في الأسبوع، وهذه الوصفة تساعد في منع تساقط الشعر وترطيبه ولمعانه وتركه نظيفا ولامعاً.
جديد الخليج 365:
وزيت الزيتون والثوم لهما فوائد صحية عديدة للجسم وصحته وأيضا للشعر والبشرة حيث يدخل في الكثير من الخلطات التي تعالج وترطب وتحمي فروة الرأس من القشرة ومن الاحتكاك كما تسهل تمشيط الشعر، وأيضا تعمل الزيوت الطبيعية على تغذية وترطيب الفروة، وخاصة أن هذا الخليط يزيد من مناعة الجسم عن تناوله مع الأطعمة، أو استعماله المباشر على الشعر أو البشرة في كثير من الوصفات الطبيعية والمفيدة ودائما نحرص على تقديم كل ما هو مفيد وجديد في عالم التجميل الخاص بالبشرة والشعر وصحة الجسم
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