شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور مخزي للفنان "رامز جلال" وبحالة يرثى لها .. ومصادر تسرب هذه الصور لن تصدق كيف اصبح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الفنان رامز جلال، عن صورة جمعته مع ملكة جمال الكلاب، وذلك عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام". وكان الفنان رامز جلال، قد تعرض لشائعة وفاته عبر السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية. جديد الخليج 365: Advertisements يذكر أن، آخر أعمال رامز جلال فيلم بعنوان "سبع البرمبة" شاركته البطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحد الشباب الذي يرغب في الوصول إلى فتاة تعشق الوسط الفني ويضطر إلى تقليد عدد كبير من الفنانين ليلفت انتباهها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ظهور مخزي للفنان "رامز جلال" وبحالة يرثى لها .. ومصادر تسرب هذه الصور لن تصدق كيف اصبح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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