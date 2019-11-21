نائب الرئيس : إتفاق الرياض يشكل رافداً مهماً للشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن، علي محسن صالح، أن اتفاق الرياض يشكل رافداً مهماً للشرعية ولوجود الدولة ولمصلحة الجميع، معبراً عن التقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين كان لهم الدور الأكبر في تحقيق هذا الانجاز.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، نائب السفير البريطاني لدى بلادنا سيمون سمارت الذي بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات على الساحة الوطنية، متمنياً له التوفيق في أداء مهمته الجديدة كنائب لرئيس بعثة المملكة المتحدة لدى بلادنا.

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وأشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بمواقف المملكة المتحدة البريطانية الداعمة للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.

وتطرق نائب الرئيس خلال اللقاء إلى التطورات في بلادنا وما يتعرض له اليمنيون من معاناة على أيدي ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران التي باتت اليوم تشكل خطراً وتهديداً للأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي.

وجدد نائب رئيس الجمهورية تأكيد الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث بما ينهي الانقلاب ويحقق هدف استعادة الدولة وتحقيق حلم اليمنيين بالاتجاه لبناء اليمن الاتحادي القائم على ستة أقاليم.

من جانبه عبر نائب السفير البريطاني عن سعادته بهذا اللقاء الذي يناقش عدداً من القضايا الملحة على الساحة اليمنية، مؤكداً استمرار دعم بلاده للشرعية ولإحلال الأمن والسلام وإنهاء معاناة اليمنيين.