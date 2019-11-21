وفاة موظف حكومي في سجون الميليشيات جراء التعذيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365

كشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة عن وفاة مواطن في العقد الرابع من عمره في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية جراء التعذيب الذي تعرض له منذ إختطافه وإخفاءه قسراً في مارس 2016م، فيما أكدت وزارة الثقافة وصندوق التراث أن هذا المواطن هو أحد أبرز كوارد الصندوق .



وقال مدير مكتب حقوق الإنسان فهمي الزبيري "إن وحدة الرصد والتوثيق تلقت بلاغاً بوفاة المختطف خالد محمد حمود الحيث 43 عاما تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الذي اعتقل من أمام منزله بالعاصمة صنعاء منطقة حدة بتاريخ 26 مارس 2016م ،وإخفاؤه قسرياً وتعذيبه ومنع العلاج عنه داخل السجن حتى وفاته يوم أمس الاربعاء"..

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وعبر مكتب حقوق الإنسان عن إدانته بأشد العبارات سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون في سجون المليشيات الحوثية .. مطالباً الأمم المتحدة وجميع المنظمات والوكالات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الانسان إدانة مثل هذه الانتهاكات التعسفية والجرائم الجسيمة في حق المعارضين والناشطين الحقوقيين والاعلاميين واتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الانتهاكات.

وحمل مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة المليشيات الحوثية الانقلابية المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث للمختطفين من مضاعفات نتيجة تعذيبهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة..مهيباً بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة القيام بدورهم في كشف انتهاكات مليشيات الحوثي وتعريتها أمام الرأي المحلي والدولي.

بدورهما، نعت وزارة الثقافة وصندوق التراث والتنمية والثقافية، اليوم الخميس، إستشهاد، خالد الحيث، أحد كوادر الصندوق، الذي فارق الحياة جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له في معتقلات ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وأوضح بيان النعي الصادر عن الوزارة والصندوق، أن الشهيد خالد الحيث واحدا من أكثر موظفي الثقافة نبلا والتزاما .. مشيراً إلى أن الشهيد تعرض خلال العام 2015 للاختطاف من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، دونما أي سبب أو تهمة ومورس عليه خلال السنوات الماضية أشد أنواع التعسف والتعذيب .

وأضاف البيان أن الميليشيات رفضت كل الوساطات الرامية لاطلاق سراحه، حتى انهار جسده وفقد القدرة على الاحتمال، ليتم اسعافة للمستشفى وهو بين الحياة والموت .. لافتاً إلى أنه تم إجراء عملية عاجلة لكنها لم تكن كافية للابقاء على حياته بعد كل ما تعرض له.