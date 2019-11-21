شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو صادم.. الإطاحة بفتيات يمنيات يمارسن ‘‘الفعل القبيح’’ في صنعاء وكاميرا المراقبة تفضحهن.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفاد مصدر أمني بالعاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على الفتيات التي سرقن أحد محلات الذهب.

وأوضح المصدر لـ”المشهد اليمني” أنه تم القاء القبض على الفتيات السارقات لمحال الذهب في سوق شميلة خلال محاولتهن لبيع المسروقات، بعد ان قمن بتغيير ملامحها .

جديد الخليج 365:

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وأشار المصدر الى أنهن اعترفن بعدد من الجرائم التي ارتكبنها بحق عدد من محال الذهب.

ولفت المصدر الى تعاون المواطنين ومختلف الاجهزة الامنية في أمن ومباحث امانة العاصمة تمخض عن القاء القبض على الفتيات التي يقمن بسرقة محلات الذهب، اثناء محاولتهن بيع بعض المسروقات في سوق شميلة، رغم انهن حاولن تغيير ملامحها الا ان البائع تعرف على القطعة المسروقة المُعمم بها سابقاً ..

وتم ضبطهن وبحوزتهن عدة قطع من الذهب ومبالغ مالية بالدولار والجنيه المصري والريال اليمني، وقد تم تحويلهن من قسم شميلة وحالياً يتم استكمال اتخاذ الاجراءات القانونية في مركز شرطة العلفي وسيتم تحويلهن الى الجهات المختصة.

وكان نشطاء تداولوا المقطع لها اثناء سرقتها لأحد محلات الذهب في العاصمة صنعاء.