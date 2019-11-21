الرئيس هادي : الحكومة تولي محافظة حضرموت اهتماماً كبيراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365

أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ان الحكومة تولي محافظة حضرموت اهتماماً كبيراً كغيرها من المحافظات خصوصاً في الجوانب الأمنية والتنموية والخدمية وتحرص على تلبيتها وفقاً للخطط والبرامج التنموية المعدة لها سلفا .. مشدداً على ضرورة الوقوف جنباً الى جنب من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في كافة المديريات.



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم وكيل محافظة حضرموت لشوؤن مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، حيث أشاد الرئيس هادي بجهود السلطة المحلية بالمحافظة في سبيل تطبيع الأوضاع واستباب الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.

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ثمن مواقف أبناء محافظة حضرموت الوطنية في دعم الدولة والجمهورية والتأكيد على خيار اليمن الاتحادي القائم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.

واطلع رئيس الجمهورية من وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء ،الى جهود السلطة المحلية في المحافظة وسير الاعمال الجارية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية الدفع بعجلة التنمية الى الامام وتحسين وتجويد مستوى الخدمات والبنى التحتية في المحافظة والنهوض بكافة الخدمات الى المستوى المأمول وتشجيع فرص الاستثمار لما فيه خير ومصلحة اليمن بشكل عام وحضرموت بشكل خاص..موجهاً بتنفيذ كافة المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة.

من جانبه عبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عن شكره لاهتمام فخامة الرئيس باوضاع المحافظة في مختلف المجالات..مثمناً جهود رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة للأوضاع في المحافظة..مؤكداً وقوف أبناء حضرموت الى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية لتثبيت دعائم اليمن الاتحادي الجديد.

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