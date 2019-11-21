عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برصاص المليشيا.. إصابة طفل في التحيتا فيديو

الخميس 21 نوفمبر 2019

أُصيب طفل في مدينة التحيتا برصاصة أطلقتها عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المتواجدة في جيوب متبقية لها في ضواحي المدينة.



وقال مصدر طبي، للغد المشرق، إنه تم إسعاف الطفل المصاب إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي الإسعافات الأولية، ثم نقل إلى مستشفى “أطباء بلا حدود” بالمخا نظرًا لخطورة حالته.

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يُذكر أن المليشيا الانقلابية تقوم بإطلاق النار عشوائيًا باتجاه مناطق سكنية في مختلف مديريات محافظة الحديدة.