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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف العربي ينفي سقوط طائرة فيديو الخميس 21 نوفمبر 2019 نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ما يدعيه الانقلابيون بإسقاط طائرة مقاتلة تابعة للتحالف العربي.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إنه لا أساس من الصحة لما تتداوله مليشيا الحوثي الانقلابية من مزاعم بإسقاطها طائرة مقاتلة من نوع إف 15 تابعة لقوات التحالف الجوية، موضحًا أن ما تدعيه المليشيا المدعومة إيرانيًا هو امتداد لمنهجيتها في التزييف. Advertisements

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