مأرب.. اختتام بطولة تنشيطية لفتيات المدارس بمناسبة اليوم العالمي للطفولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

اختتمت في محافظة مأرب البطولة الرياضية للفتيات ضمن الأنشطة البدنية والترفيهية في مدارس المحافظة.



وفي البطولة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة تعليم الفتاة بمكتب التربية والتعليم واستمرت عشرين يوما، تنافست 70 مشاركة في ثلاثة ألعاب لحصد الميداليات الذهبية في الشطرنج وتنس الطاولة وكرة الطائرة.

وفي تصريح صحفي أشادت إيمان المنتصر مديرة إدارة تعليم الفتاة في مكتب التربية والتعليم بمأرب، أشادت بالروح الرياضية والحماس الذي شهدته المنافسات في ظل دعم وتشجيع قيادتي مكتب التربية والتعليم والشباب والرياضة ممثلة بالقائد الكشفي علي حشوان والدكتور علي العباب، مؤكدة أن الاهتمام برياضة الفتاة يعد أولوية لإدارتها خلال المرحلة المقبلة،

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وأضافت المنتصر أن البطولة التي تزامنت منافساتها في خمس مدارس للفتيات بمأرب اختتمت في إطارها وجدولها الزمني المعد، وأن الفائزات سيتم تكريمهن في حفل ترفيهي بمناسبة اليوم العالمي للطفولة اليوم الخميس.

وحول نشاط إدارة تعليم الفتاه في المحافظة شكت المنتصر من عدم رفع الموازنة المخصصة لممارسة فعاليات أكبر وبقائها كما كانت عليه في العام 2014م.

ولفتت إلى أن الواقع الجديد في محافظة مأرب خلال الأربع السنوات الماضية شجع الفتيات على التعليم وممارسة الأنشطة بالإضافة الى ارتفاع أعدد الملتحقات بالمدارس الى أضعاف جراء النزوح المستمر من بقية المحافظات الى مأرب.