الكثيري يبحث مع السفير الصيني استئناف عمل البعثات الصحية الصينية في سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري مع سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن السيد كانغ يونغ استئناف عمل البعثات الطبية الصينية في هيئة مستشفى سيئون العام و المراكز الصحية في وادي حضرموت و التي توقفت بسبب أوضاع الحرب في البلاد .



و في اللقاء الذي جرى في العاصمة السعودية الرياض، أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء بمستوى العلاقات الثنائية بين بلدنا و جمهورية الصين الشعبية منذ عشرات السنين و خصوصا في وادي حضرموت و الصحراء من خلال نشاط البعثات الطبية الصينية منذ العام ١٩٧٥ و كذا دعم الصين القطاعات الصحية و التعليمية .

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و قدم الكثيري لسفير جمهورية الصين طلبا رسميا بشأن استئناف عمل البعثه الطبية الصينية في هيئة مستشفى سيئون نظرا للظروف المهياة و ازدياد اعداد المرضى و حاجه المنطقة للتخصصات النوعية .

كما ناقش اللقاء جملة من مقترحات المشاريع الخاصة بقطاعات الصحة و التعليم العام والمهني و الجامعي و التدخلات التنموية للصين في اطار برامجها لدعم اليمن .

بدوره عبر السيد كانغ يونغ عن سعادته بالاطلاع على اوضاع مديريات وادي حضرموت و الصحراء مشيدا بمستوى الحفاظ على مؤسسات الدولة و استيعاب اعداد كبيرة من اليميين المتضررين من الحرب مشيرا إلى الصين تولي اهتماما كبيرا بالشأن اليمني و تقديم المساعدات الإنسانية و البرامج التنموية مشيرا ان السفارة تدرس عدد من التدخلات الصحية و التعليمية في اليمن و من ضمنها مديريات وادي حضرموت و الصحراء و استئناف عدد من البرامج والبعثات الصحية.