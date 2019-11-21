الكثيري يبحث مع السفير الصيني استئناف عمل البعثات الصحية الصينية في سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري مع سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن السيد كانغ يونغ استئناف عمل البعثات الطبية الصينية في هيئة مستشفى سيئون العام و المراكز الصحية في وادي حضرموت و التي توقفت بسبب أوضاع الحرب في البلاد .
و في اللقاء الذي جرى في العاصمة السعودية الرياض، أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء بمستوى العلاقات الثنائية بين بلدنا و جمهورية الصين الشعبية منذ عشرات السنين و خصوصا في وادي حضرموت و الصحراء من خلال نشاط البعثات الطبية الصينية منذ العام ١٩٧٥ و كذا دعم الصين القطاعات الصحية و التعليمية .
و قدم الكثيري لسفير جمهورية الصين طلبا رسميا بشأن استئناف عمل البعثه الطبية الصينية في هيئة مستشفى سيئون نظرا للظروف المهياة و ازدياد اعداد المرضى و حاجه المنطقة للتخصصات النوعية .
كما ناقش اللقاء جملة من مقترحات المشاريع الخاصة بقطاعات الصحة و التعليم العام والمهني و الجامعي و التدخلات التنموية للصين في اطار برامجها لدعم اليمن .
بدوره عبر السيد كانغ يونغ عن سعادته بالاطلاع على اوضاع مديريات وادي حضرموت و الصحراء مشيدا بمستوى الحفاظ على مؤسسات الدولة و استيعاب اعداد كبيرة من اليميين المتضررين من الحرب مشيرا إلى الصين تولي اهتماما كبيرا بالشأن اليمني و تقديم المساعدات الإنسانية و البرامج التنموية مشيرا ان السفارة تدرس عدد من التدخلات الصحية و التعليمية في اليمن و من ضمنها مديريات وادي حضرموت و الصحراء و استئناف عدد من البرامج والبعثات الصحية.
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