إخماد حريق بأحد جسور خور المكلا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

حضرموت - الخليج 365

شب حريق في أحد جسور خور المكلا بعاصمة محافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد.



وفي التفاصيل، تمكن فريق الدفاع المدني بأمن ساحل حضرموت، من إخماد حريق شب في أحد جسور الخور بمدينة المكلا دون تسجيل أي خسائر.

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وأكد المساعد وحيد سعيد برك ضابط نوبة في الدفاع المدني أن الحريق بسبب فعل فاعل، موضحاً للإعلام الأمني ان سيارة وطاقم الدفاع المدني تحركوا للموقع فور تلقيهم بلاغاً من عمليات المحافظة عن وجود حريق في الجسر المؤدي إلى باجعمان.

وتشهد إدارة الدفاع المدني بساحل حضرموت تقدماً ملحوظاً بعد الدعم المقدّم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أسهمت إدارة الدفاع في إخماد العديد من الحرائق الكبيرة على مستوى مديريات الساحل الرئيسية إلى جانب تدخلاتها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول