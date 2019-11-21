بعد اختفائه الشهر الماضي.. العثور على جثة طفل مفقود وعليها آثار تعذيب

عثر مواطنون، على جثة طفل مفقود منذ نحو شهر وعليها آثار تعذيب بعد قتله خنقاً في أرياف إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن الأهالي عثروا أمس الاربعاء، على طفل مقتول خنقا وجثته محترقة في مكان خالي بقرية "سطيح"، في مديرية الشعر، شرق إب، بعد شهر من اختفائه.



وأوضحت المصادر أن الجثة تعود للطفل" يحيى القيفي"، الذي اختفى قبل شهر، وقد وجد مخنوقاً وجثته محروقة بمادة "الأسيد" في أحد الأماكن المهجورة في قريته.



وأودع الأهالي جثة الطفل في ثلاجة أحد مستشفيات المحافظة بانتظار وصول طبيب التشريح لمعاينتها، فيما كشفت المصادر عن إلقاء القبض على بعض المتهمين للتحقيق معهم.



وتشهد محافظة إب والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عشرات الجرائم الجنائية، في ظل انفلات أمني كبير.



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