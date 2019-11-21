الحوثيون يستعينون بأفارقة ويجلبونهم من معسكر بإب كتعزيزات لجبهات الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 إب الضالع - الخليج 365 لجأ الحوثيون، للاستعانة بالأفارقة والمرتزقة لتعويض النقص الذي تعاني منه في صفوفهم بعد ان منيت بخسائر فادحة بالأرواح بمختلف الجبهات.

Advertisements وتحدث شهود عيان، عن تعزيزات حوثية من أفارقة ومرتزقة عززت بهم إلى جبهات القتال بمديرية قعطبة خصوصا جبهة الفاخر والتي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الإنقلاب الحوثية. وبين ، الشهود بمديرية السبرة مشاهدة تعزيزات حوثية من أفارقة ومرتزقة على متن أطقم حوثية قدمت من معسكر اللواء 30 "الحمزة" والكائن بمنطقة قاع الجامع بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب.

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