شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية من يومنا الخميس.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية من يومنا هذا الخميس، تشرين الثاني 21، 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ مقتل وإصابة 13 شخصا خلال الـ30 ساعة الماضية بعدة مناطق بإب https://www.elyamnelaraby.com/436133/ ـ بالصور.. مسؤول بتعز يشيد بإنجازات المستشفى العسكري في تعز https://www.elyamnelaraby.com/436129 ـ عاجل.. طيران التحالف يُحلق في أجواء صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/436119 ـ "صدى" تعرب عن قلقها على حياة الصحفيين في سجون المليشيا بعد وفاة مختطف تحت التعذيب https://www.elyamnelaraby.com/436117/ ـ تصعيد حوثي واسع في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/436115 Advertisements ـ إصابة امرأة نازحة برصاص قناص حوثي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/436106/ ـ ناشطة سياسية لــ "الخليج 365": عودة الحكومة لعدن تكشف نوايا الأطراف المعنية https://www.elyamnelaraby.com/436105/ ـ تطبيق مجاني من جوزات مأرب للحصول على وثيقة سفر https://www.elyamnelaraby.com/436103/ ـ جريمة خطف وقتل تهز إب والمليشيا تزعم القبض على القتلة لتهدئة الشارع https://www.elyamnelaraby.com/436100 ـ تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن https://www.elyamnelaraby.com/436099/

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