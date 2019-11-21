مراقبون: دعاية الإخوان تهدف للانتقاص من أي خطوات يتم إنجازها ضمن اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

شدد مراقبون على أن دعاية الإخوان تهدف للانتقاص من أي خطوات يتم إنجازها ضمن اتفاق الرياض.



واعتبر مراقبون، وفق صحيفة "العرب" تابعها "الخليج 365" أن سعي إعلام وناشطي حزب الإصلاح لخلق زوبعة إعلامية مع كل تقدم يتم إحرازه في تنفيذ اتفاق الرياض، مؤشر على الابتزاز السياسي الذي تمارسه أطراف منخرطة في الشرعية للضغط على التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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ووصفت مصادر سياسية يمنية الحديث الإعلامي عن منع المجلس الانتقالي لأعضاء الحكومة من مرافقة رئيس الوزراء إلى عدن، بأنه نوع من الدعاية التي يمارسها إعلام الإخوان لتضليل الشارع اليمني، والانتقاص من أي خطوات يتم إنجازها ضمن اتفاق الرياض، مشيرة إلى أن قيادة المجلس الانتقالي قدمت تنازلات مهمة لإنجاح الاتفاق من خلال الموافقة على عودة وفد حكومي برفقة رئيس الحكومة لصرف الرواتب ومعالجة أزمة الخدمات.

وبموجب نصوص اتفاق الرياض الموقع عليه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يتعين بحسب البرنامج الزمني على الرئيس عبدربه منصور هادي في العشرين من نوفمبر اختيار محافظ ومدير لأمن محافظة عدن بالتشاور مع الأطراف الأخرى.

كما ينص الاتفاق في مرحلته الأولى على عودة جميع القوات التي تحركت باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات تابعة للسلطة المحلية بكل محافظة، وهي الخطوة التي تؤكد مصادر “العرب” أن حزب الإصلاح ومراكز قوى نافذة في الشرعية يسعيان لتعطيلها أو تأجيلها أكبر وقت ممكن حتى يتسنى تذويب تلك القوات في إطار مؤسسات الأمن التي ستتولى الإشراف على الجانب الأمني في تلك المحافظات.

ويتهم المجلس الانتقالي الجنوبي قيادات في الحكومة اليمنية بمواصلة سياسة التعتيم على حقيقة اتفاق الرياض ومضامينه من خلال تصدير خطاب سياسي وإعلامي مغاير يعمل على إظهار الانتقالي كطرف تابع في الاتفاق وليس كشريك حقيقي لديه الحق في الاعتراض على القرارات التي ستصدر عن اللجنة المشتركة لتنفيذ الاتفاق