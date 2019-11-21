مقتل وإصابة 13 شخصا خلال الـ30 ساعة الماضية بعدة مناطق بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل وإصابة 13 شخصا، خلال الـ30 ساعة الماضية، في عدد من البلدات والقرى بالمحافظة.



ويأتي هذا وسط فوضى وانفلات أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

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وتحدثت المصادر، عن تسجيل خمس حالات قتل في مديريات يريم والمخادر والمشنة والشعر والظهار، وأربعة قتلى في مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب ليرتفع عدد القتلى خلال الساعات القليلة الماضية إلى 9 قتلى.

وقالت المصادر، إنه تم تسجيل أربعة ًإصابات مختلفة في يريم حالتين وفي سبرة إب إصابتين وسط فوضى أمنية عارمة ليرتفع عدد الجرحى إلى أربعة فضلا عن تسعة قتلى.

وكانت مصادر كشفت مقتل مواطن يدعى "أمين أحمد عبده الصنديد" برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال مدينة إب.