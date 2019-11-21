بالصور.. مسؤول بتعز يشيد بإنجازات المستشفى العسكري في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

اشاد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون ، بالانجازات التى شهدها المستشفى العسكري بتعز خلال ثلاث سنوات من اعادته وتحريره على ايدي قوات الجيش الوطني في المحافظة.



وشكر الدكتور عون في كلمته، في حفل الذكرى الثالثة لتشغيل المستشفى ، جهود قيادة المستشفى العسكري، مبديا اعجابه بالخطوات الملموسة والرائعة التي احدثتها اداراة المستشفى.

كما عبر الوكيل عون عن سعادته الكبيرة تجاه الخدمات المجانية التى يقدمها المستشفى واقسامه المختلفة للمدنيين والعسكريين.

من جهته رحب مدير عام المستشفى العسكري ، العميد الدكتور محمد نعمان الثوابي بالحاضرين ، وترحم على الشهداء والدعاء للجرحى الابطال الذين سطروا ملحمة التحرير وكان دورهم بارزا وعظيماً لايمكن ابداً نسيانه.

وتحدث الثوابي عن مسيرة ثلاث سنوات من البناء والعطاء في المستشفى، وماتم إنجازه مؤكداً أن خطة البناء مستمرة كما رسمت، وما رافقها من شحة الإمكانات وقلة الدعم، إلا أن العزيمة غلبت، شاكرا الداعم الوحيد للمستشفى العسكري الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب الذي كان له بصمته في إعادة الحياة للمستشفى.

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وشكر الثوابي كادر المستشفى المشاركين في البرامج التدريبية ، والعاملين فيه على جهودهم في معالجة المدنيين والعسكريين على حدٍ سواء .

وفي حفل الذكرى عرض ريبورتاج خاص بالبرنامج التدريبي لكادر المختبر، وريبورتاج عام عن مسيرة ثلاث سنوات من البناء والعطاء ذكر فيه إحصائية 3 أعوام للمترددين على المستشفى في مختلف أقسامه.

وفي ختام الحفل تم تكريم 30 مشارك من كودار المستشفى الذين شاركوا بالعديد من الدورات التاهليلة التى اقامها المستشفي.

عقب ذلك طاف وكيل المحافظة الدكتور عون بمعية العقيد عبدالباسط البحر ناطق محور تعز ، والدكتور محمد نعمان الثوابي ، واحمد مكيبر نائب مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة ، عدداً من الاقسام التى تم تجهيزها وتحديثها مؤخرا.