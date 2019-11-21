بالصور.. اجتماع بتعز يناقش آلية إزالة الاستحداثات العشوائية في الأسواق والشوارع بالمدينة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

وجه مسؤول محلي بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، الجهات المعنية بحل كل الإشكاليات التي تواجه تطوير العمل وتحسين نظافة المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق.



جاء ذلك خلال إجتماع، بديوان عام المحافظة ، برئاسه الوكيل جامل لمناقشة آلية ازالة التشوهات والعشوائيات في الاسواق والشوارع العامة بالمدينة ،بحضور مدراء عموم مديريات المدينة وصبر الموادم، وضم مدراء امن وأشغال ذات المديريات.

واستعرض الإجتماع مناقشة محضر الإجتماع السابق والرامي لتنفيذ المرحلة الثانية لإزالة كافة العشوائيات في المديريات الخمس ، سيما محطات الغاز والمشتقات النفطية والتي تم إنشائها بصورة مخالفة للقانون وتشكل خطورة على حياة المواطنين لوقوعها وسط احياء سكنية وإفتقارها لأبسط وسائل السلامةالأمنية.

واستمع الوكيل جامل من مدراء عموم وأمن المديريات لعملية سير الآلية التي وضعت لتنفيذ الحملة الأمنية الموسعة لإزالة كافة المخالفات في البناء المخالف للمخطط العمراني وبدون إستخراج الرخص ، ولابرز المعوقات والعراقيل التي تقف حاجزا امام نجاح الحملة وإنهاء كافة العشوائيات.

وفي الإجتماع أكد الوكيل جامل أهمية تكاتف الجهود والتنسيق بين إدارة الأمن ومحلي المدينة ومكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة ومكاتب الأشغال والصحة والمرور في إعداد خطة شاملة للبدء بإزالة العشوائيات من الشوارع الرئيسية والأسواق والبناء العشوائي والمخلفات وغيرها.

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وشدد جامل على ضرورة تفعيل الأعمال الميدانية للمكاتب التنفيذية المعنية من أجل إزالة الأسواق العشوائية ورفع البساطين ومنع استحداث أسواق عشوائية لتسهيل الحركة المرورية.

ونوه الوكيل جامل على أهمية إيلاء هذا الجانب كامل الإهتمام وبذل الجهود المشتركة بالتنسيق مع إدارة امن شرطة المحافظة ، لافتا إلى ما تسببه هذه العشوائيات من اضرار فادحة لملامستها حاجة المواطنين في امنهم وسلامتهم بالدرجة الأولى.

مؤكداُ على متابعة تنفيذ مخرجات الإجتماع السابق في عملية تنظيم الأسواق وإلزام اصحاب الورش والمحلات التجارية بعدم استخدام الأرصفة والشوارع لعرض منتجاتهم والتي تسب في إزدحام مروري وعرقلة خطوط السير.

كما اكد جامل إستعداده توفير كافة الإحتياجات المطلوبة لإنجاح عملية إزالة العشوائيات وإلزام إدارة امن المحافظة بتزويد إدارات امن المديريات بإحتياجاتها من اطقم عسكرية وقوة امنية للقيام بمهامها بالشكل المطلوب.