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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصعيد حوثي واسع في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تصعيد خروقاتها في سعياً منها لنسف عملية السلام المتمثلة بإتفاق السويد ، وشنت عمليات إستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية حيس جنوب الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية إن مليشيات الحوثي نفذت عمليات إستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية حيس مستخدمة الأسحلة الثقيلة والقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والقناصة.
وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي رفعت مؤخراً من وتيرة الإستهداف المتواصل على مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة، في ظل صمت أممي حيال تلك الخروقات اليومية منذ بدء الهدنة الأممية أواخر العام 2018.
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