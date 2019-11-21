شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن موقع أمريكي يفجر مفاجأة ويكشف المستور عن الزوجة السرية لمحمد بن سلمان وينشر هذا الفيديو الخاص لأول مرة .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف موقع الصفحة السادسة الأمريكي في تقرير ترجمة موقع النهضة نيوز أن ليندسي لوهان كانت تتقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مما أثار الكثير من الجدل، وظهرت أسئلة أخرى حول "زواج محمد بن سلمان" الغامض بحسب وصف الموقع.

وقال الموقع، إنه "اتضح هناك بالفعل زوجة سرية لمحمد بن سلمان، حيث ذكرت المصادر أنه على الرغم من عدم وجود معلومات متاحة عنها علنًا، إلا أن الأمير الذي تراقبه الكرة الأرضية متزوج سراً من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود".

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وأضاف الموقع: "على ما يبدو، الزوجان تزوجا في عام 2006م، ووفقًا لتقارير مختلفة، ولديهما ثلاثة أو أربعة أطفال، مشيراً إلى أنه لم تسافر زوجته معه في جولته الأمريكية أو جولاته الظاهرة للإعلام،ولا توجد أي صور لها عبر الإعلام أو عبر التواصل الإجتماعي".

وتابع الموقع: أنه "لن يتم الخلط بين زوجته سارة وبين الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، ما يسمى بـ "الأميرة باربي" التي تقدمت بطلب للجوء في لندن بعد صراع مع والدها ، ابنه عم محمد بن سلمان".

ومن جانبه، كشفت مصدر لموقع الصفحة السادسة عن أن بن سلمان وزوجته الأميرة وأطفالهم حالياً في رحلة إلى البحر الأحمر، حيث يقع قصر السلام الملكي في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "أنها تتمتع بسمعة طيبة بسبب "المزاج المعتدل والطيبة، تمامًا مثل بن سلمان"، ولكن بالنظر إلى أن زوجها متهم بإصدار أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018م، فإننا لسنا متأكدين من أن هذا التصريح عادل حقاً". بحسب موقع الصفحة السادسة الأمريكي.

وذكر موقع الصفحة السادسة، يوم الاثنين، استمرار الشائعات بأن بن سلمان يلاطف لوهان البالغة من العمر 33 عامًا - والتي تعيش جزئيًا في دبي المجاورة ونجمة كبيرة في الشرق الأوسط – حيث أنه قد رافقها في جولة خاصة بطائرته الخاصة وحتى أنه أعطاها بطاقة ائتمان ملفوفة بورق الهدايا.

وأشار الموقع إلى أن مصادر أخرى أكدت أن لوهان كانت تتباهى برسائل نصية بينها وبين الأمير السعودي القوي، لكن السري للغاية، أمام أصدقائها .

وأنكر مدير أعمال لوهان بشدة تورطهم في علاقة عاطفية أو قيام بن سلمان بتقديم بطاقة ائتمان لها، مصراً أنهما التقيا مرةً واحدة فقط في سباق السيارات "Formula One Grand Prix" ، إلا أن تقارير اخبارية نفت أن يكون محمد بن سلمان قد منح الممثلة ليندسي لوهان بطاقات ائتمان تحتوي على مبالغ ضخمة.