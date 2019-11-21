شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي يعلن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 33 دولة ترحب باليمنيين بجوازات السفر فقط .. دون تأشيرة مسبقة تعرف علىيهن وعلى مدة الإقامة قبائل بكيل توجه رسائل شديدة اللهجة لقبائل حاشد وتطالب بسرعة تسليم الأحمر من ايرباص الفرنسية : اليمنية تزف بشرى سارة لليمنيين والأسبوع القادم بدء التنفيذ دولة عربية تصدم اليمنيين المقيمين في الخارج .. صورة تفاصيل صادمة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي يعلن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.