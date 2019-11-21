شكرا لمتابعة خبر عن 33 دولة ترحب باليمنيين بجوازات السفر فقط .. دون تأشيرة مسبقة تعرف علىيهن وعلى مدة الإقامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر التقرير السنوي لشركة "هينلي وشركاه الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة" حول أقوى جوازات السفر، أن جواز السفر اليمني يتيح الدخول إلى 33 دولة في العالم فقط بدون تأشيرة. وحسب موقع “هينلي باسبورت”، فإن الجواز اليمني حل في المركز 103 مع الجوازات (السوري والصومالي والعراقي)، ليكونوا في ذيل القائمة التي تصدرها جواز السفر الياباني، والذي يتيح زيارة 190 دولة. ---------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهدبالفيديو والصور : إطلالة صادمة للراقصة سما المصري بحجاب وفستان مثير .. في مهرجان القاهرة السينمائي. تعر ف على القرار الصادم من المحكمة في قضية بسمة وهبة ورانيا يوسف و المخرج خالد يوسف؟ شاهد صورة : قديمة من حفل زفاف الفنانة بشرى تشعل ضجة كبيرة .. وهي ترد: "كنت مستنية البوفيه"! تعرف على الأذان الجديد الخاص بالحوثي .. ويسعون لتعميمه على المساجد في العاصمة صنعاء والمحافظات المحتلة (تغيير خطير وصادم) ------------------------------------------------------------------------------------- التالي الدول التي تتيح لليمنيين زيارتها دون تأشيرة دخول مسبقة، ومدة الزيارة في كل دولة : 1- السودان - لمدة 90 يومًا 2- سوريا - مفتوحة المدة 3- جزر كوك- مفتوحة المدة 4- دومينيكا - 21 يومًا 5- ماليزيا - 90 يومًا 6- نييوي - مفتوحة المدة 7- هايتي- 90 يومًا 8- الاكوادور- 90 يومًا 9- جزر سانت فينسنت والغرينادين- 30 يومًا 10- تيمور الشرقية - 30 يومًا 11- لاوس- 30 يوما Advertisements 12 - طاجكستان- 45 يومًا 13- ماكاو - 30 يومًا 14- سريلانكا - 30 يومًا 15- جزر المالديف - 30 يومًا 16- غينيا بيساو - 90 يومًا 17- أوغندا - مفتوحة المدة 18- كمبوديا - لمدة 30 يوما 19- موزمبيق - 30 يومًا 20- توفالو - 30 يومًا 21- نيبال - 90 يومًا 23- الرأس الأخضر - 45 يومًا 23- مدغشقر - 90 يومًا 24- موريتانيا - مفتوحة المدة 25- رواندا - 30 يومًا 26- سيشل - 30 يومًا 27- لبنان - 30 يومًا 28- الصومال - 30 يومًا 29- توغو - لمدة 7 أيام 30- ساماو - 60 يومًا 31- غينيا بيساو - 90 يومًا 32- جزر القمر - مفتوحة المدة 33- ولايات ميكرونيسيا المتحدة - 90 يومًا

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