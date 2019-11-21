القبض على خلية سرقة مرتبطة بـ "داعش" في وادي حضرموت

قالت الأجهزة الأمنية في وقت متأخر من مساء أمس إنها ألقت القبض على خلية نهب وسرقة لمبالغ مالية في وادي محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وذكرت الأجهزة الأمنية أن التحقيقات أفضت إلى أن "الخلية التي تم القبض عليها وصفت بـ"الإرهابية ومرتبطة بتنظيم داعش".



وأضافت "أن الخلية سطت في وقت سابق على سيارة تتبع مصرف العمقي في تريم بالإضافة إلى سرقة مبالغ مالية في أماكن أخرى" .



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