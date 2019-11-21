شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. لاعب إسباني شهير يتضامن مع أطفال اليمن ”هم الأهم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في اليوم العالمي للطفل، اعلن اللاعب الإسباني سيرجي راموس، أمس الأربعاء، عن تضامنه مع أطفال اليمن بالتزامن الاحتفال بالذكرى الـ 30 لـ اتفاقية حقوق الطفل.

وقال في فيديو تضامني "يجب أن لا ننسى أطفال اليمن" مضيفاً: "علينا جميعاً الكفاح من أجل حقهم في اللعب بسلام".

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وأضاف النجم الاسباني وسفير النوايا الحسنة في منظمة اليونيسف "بالنسبة لي الأطفال هم الأهم".

واليوم العالمي لحقوق الطفل هو يوم عالمي يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 من قبل 192 دولة. صادقت عليها جميع الدول ما عدا الولايات المتحدة التي وقعت عليها دون تصديق.