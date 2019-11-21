- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة امرأة نازحة برصاص قناص حوثي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
أصيبت إمرأة نازحة برصاص مليشيات الحوثي في منطقة المتنية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وقالت مصادر محلية أن قناصة المليشيات الحوثية أطلقت النار على منازل المواطنين بشكل مباشر، وأصابت إمرأة نازحة وتدعى حميدة يحيى هبل ، تبلغ من العمر 45 عاماً ، إصابة بليغة في القدم اليسرى.
وأضافت المصادر، أن مواطنين من أبناء المنطقة هرعوا لإسعاف المرأة المصابة إلى المستشفى الميداني في مديرية الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.
وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب الجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء بالإستهداف المباشر على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان مخلفة عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة امرأة نازحة برصاص قناص حوثي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.