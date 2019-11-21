ناشطة سياسية لــ "الخليج 365": عودة الحكومة لعدن تكشف نوايا الأطراف المعنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الشحات غريب

علق الناشطة السياسية أروى الشميري على عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن .



وقالت "أروي" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأن عودتها بادرة طيبة على نية سياسية صادقة للمجلس الإنتقالي والشرعية لتحقيق السلام.

وكشفت "الشميري"، بأن عودة الحكومة الشرعية لعدن، ستكون كعدمه تماماً إذا لم يتم تثبيت الأمن في عدن.

وكان رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك سعيد قد باشر مهامه رسمياً في العاصمة المؤقتة عدن، التي وصل إليها الإثنين الماضي، بموجب إتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة الشرعية مع المجلس الإنتقالي الجنوبي، بلقاء مع قيادات السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة عدن .

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وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية فور وصوله إلى مطار عدن الدولي، التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الرياض وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وإصلاح وضع مؤسسات الدولة واستيعاب كافة القوى ضمن بنية الدولة، مشيراً إلى أن التحديات أمام الحكومة والشعب كبيرة وتستلزم توحيد كافة الجهود والقوى وراء مشروع استعادة الدولة وبناء المؤسسات.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، أن الأحداث التي شهدتها عدن تمثل درس للجميع، مشددا على ضرورة الفصل بين المساحة التي يدور فيها التنافس السياسي وبين مصالح الناس ومؤسسات الدولة التي لا تقبل المساومة أو التعطيل.

وأضاف بأن الحكومة ستشرع بخطة عاجلة لتطبيع الأوضاع في مدينة عدن وتحسين الخدمات وخلق مناخ إيجابي لتنفيذ الاتفاق.

وأكد رئيس الوزراء، أن حضور الدولة بمؤسساتها المختلفة وفاعليتها في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن اليمنية هو المغزى الأساس لاتفاق الرياض والضامن الوحيد للأمن والاستقرار.

وقال إن الجميع اليوم شريك في مسؤولية إنجاح المهام المنصوص عليها في اتفاق الرياض.