تطبيق مجاني من جوزات مأرب للحصول على وثيقة سفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تمكنت مصلحة الهجرة والجوازات بمدينة مأرب شرقي اليمن، من إيقاف التدافع والازدحام الشديد على أبوابها، بعد إعلانها عن تطبيق مجاني على الانترنت يُمكن المواطنين من حجز موعد للدخول إلى المصلحة لجميع المواطنين القادمين من المحافظات اليمنية للحصول على وثيقة السفر.



وذكر مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمحافظة مأرب، العقيد عبدالسلام البشير إن المصلحة قامت بتقديم معالجة مؤقتة بالتسجيل والحجز عبر الانترنت وبرابط حجز آلي، و"وفر ذلك وسهلت كثيراً على المواطنين عملية الازدحام والتدافع وهو حل طارئ لحل مشاكل الطوابير التي شهدتها المرحلة الماضية".

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وتابع: أتاحت الخدمة للمواطنين الشروط التي يجب توفرها لطالب الحجز وهناك قسم للتعليمات وبعد الحصول على رقم يتم تحديد اليوم الذي يجب على طالب الجواز حضوره إلى مصلحة الجوازات فيتم دخوله في نفس اليوم المحدد له لإنجاز المعاملة دون طوابير أو مزاحمة وهذا يعد حلاً ساعد كثيراً في التخفيف من الضغط الشديد على المصلحة .

ولفت البشير إلى أن توقف مكاتب المصلحة في عدن وتعز وشبوة "إلى وقت ليس ببعيد عن اصدار الجوازات أصبح الضغط على فرع مارب الذي عمل وحيداً لتلبية مطالب المواطنين في الجمهورية اليمنية وأصبح المواطن ليس له مجال إلا أن يأتي إلى فرع مأرب لقطع جواز سفر".

ولم يسلم المواطن اليمني من استغلال عدد من المكاتب وسماسرة الجوازات، فقد استغل ضعاف النفوس رابط المصلحة الذي تم الإعلان عنهhttps://sites.google.com/view/ipn-marib/ للمواطنين بدفع مبالغ مالية كبيرة لمجرد حجز الاسم.