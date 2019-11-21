الجوف.. مكتب الشباب والرياضة ينظم فعالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ الجوف

نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، فعاليات رياضية للاحتفال باليوم العالمي للطفل والذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل الذي يصادف ال20 من نوفمبر من كل عام بتمويل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف .



وأكد مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالجوف حسن هذلول أن هذه الفعاليات تأتي ضمن الأنشطة المتنوعة التي يقيمها المكتب في مختلف المجالات الرياضية بالمحافظة احتفاء بيوم الطفل.

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ولفت إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز حق الطفولة في مختلف نواحي الحياة.