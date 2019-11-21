جريمة خطف وقتل تهز إب والمليشيا تزعم القبض على القتلة لتهدئة الشارع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

هزت جريمة خطف وقتل طفل محافظة إب، فيما المليشيا زعمت القبض على القتلة لتهدئة الشارع.



وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية بمحافظة اب وسط اليمن انه تم العثور على طفل مقتول خنقا وجثته محترقة باحدى الخرابات المهجورة بقرية "سطيح" في مديرية الشعر عقب شهر من اختفائه.

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واضافت المصادر ان وكيل نيابة الشعر القاضي نجيب المضرحي انه تم القبض على خمسة مشتبهين على ذمة مقتل الطفل يحيى القيفي.

وبينت المصادر الى انه تم نقل الجثة الى احد مستشفيات المحافظة لمعاينة الطبيب الشرعي وسيتم احالة المتهمين الى النيابة الجزائية المتخصصة.

وكان الطفل يحيى القيفي قد اختفى قبل اكثر من شهر الى ان عثر عليه جثة محترقة باحدى الخرابات المهجورة.