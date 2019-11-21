شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات مع بداية اليوم الخميس 21 نوفمبر

صنعاء: الدولار الأمريكي شراء : 572 ريالا بيع : 575 ريالا الريال السعودي شراء : 150,9 ريال بيع : 151.5 ريال Advertisements عدن: الدولار الأمريكي شراء : 577 ريالا بيع : 580 ريالا . الريال السعودي: شراء : 151,8 ريال بيع : 152.4 ريال يشار إلى أن الاسعار غير ثابته وتتغير من لحظة الى اخرى ومن محافظة الى اخرى

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