الحديدة.. منازل المواطنين ومزارعهم بالجاح تتعرض للقصف الحوثي العنيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية ، وصعدت من عملياتها على منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



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وقالت مصادر محلية في الجاح إن عناصر من مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين بالأسلحة المتوسطة والأسلحة الخفيفة بشكل مكثف استمر لأكثر من ساعتين.

وذكرت المصادر، أن المليشيات أطلقت النار على منازل المواطنين من سلاح 14.5 ومن سلاح 12.7 بشكل عشوائي ، وألحقت أضراراً بالغة بممتلكات المواطنين.

وأردفت المصادر عن تعرض عدد من المواطنين في مزارعهم الواقعة جنوب المنطقة لعمليات قنص واستهداف من قبل عناصر مليشيات الحوثي ، وهو ما اضطر المزارعين لترك مزارعهم خوفاً من استهدافهم برصاص المليشيات الإرهابية