الحديدة.. المليشيا تقصف مناطق الدريهمي بالدبابات والأسلحة الثقيلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تسعى المليشيات المدعومة من إيران إلى القضاء على عملية السلام ونسف الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، مرتكبة الإنتهاكات والخروقات بشكل يومي في ظل تخاذل وصمت أممي مطبق حيال ذلك.

حيث قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن مناطق في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بقذائف الدبابات وبالأسلحة الثقيلة بشكل عنيف. Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مناطق شرق مديرية الدريهمي مستخدمة قذائف مدفعية الدبابات ، وبقذائف الهاون الثقيل عيار 120. وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت المناطق نفسها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، فيما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 بشكل مكثف... ويأتي هذا التصعيد الخطير الذي تقوم به المليشيات في الوقت الذي تدفع بتعزيزات تتضمن مسلحين مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلئ مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة.

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