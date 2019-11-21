اخبار الخليج / اخبار اليمن

المليشيا تختطف ناشطا في حزب المؤتمر بصنعاء وتقتاده إلى جهة مجهولة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تختطف ناشطا في حزب المؤتمر بصنعاء وتقتاده إلى جهة مجهولة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

المليشيا تختطف ناشطا في حزب المؤتمر بصنعاء وتقتاده إلى جهة مجهولة

متابعات_الخليج 365

اختطفت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أحد أبرز قيادات المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول.

 

Advertisements

وذكرت مصادر محلية بالعاصمة ان مليشيات الحوثي قامت باختطاف القيادي المؤتمري في الدائرة السابعة بالعاصمة سمير العماري منذ أكثر من أسبوع، واقتادته إلى جهة مجهولة.

 

 ولفتت المصادر إلى أن مجموعة مسلحة من عناصر الأمن الوقائي التابع للمليشيات اعترضت طريق القيادي المؤتمري العماري أثناء عودته إلى منزله وقامت باختطافه في عربة بدون لوحة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تختطف ناشطا في حزب المؤتمر بصنعاء وتقتاده إلى جهة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا