شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إسرائيل تتسلم طائرتين جديدتين من طراز F-35 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تسلمت القوات الجوية الإسرائيلية طائرتين جديدتين من طراز F-35، حسبما أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء.

وقال أدرعي إن الطائرتين هبطتا في إسرائيل اليوم لتنضما إلى مجموعة الطائرات من هذا الطراز. وأضاف أنهما ستكونان أولى طائرات سرب "العظيم" الجديد الذي أقيم في سلاح الجو الإسرائيلي، هو سرب "أسود الجنوب".

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وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرتين انطلقتا، يوم الثلاثاء، من قاعدة جوية في ولاية تكساس الأمريكية باتجاه إسرائيل.

وبدأت توريدات المقاتلات الأمريكية من هذا النوع إلى إسرائيل في العام 2017، ليصل عددها حاليا إلى 20 طائرة.

وفي مايو 2018، كشف قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اللواء عميكام نوركين، أن جيش بلاده كان أول جيش في العالم استخدم مقاتلات F-35 من الجيل الخامس، لتنفيذ هجمات قتالية. وجاءت تصريحات اللواء الإسرائيلي بعد أن شاركت الطائرات من هذا النوع مرتين في توجيه ضربات في منطقة الشرق الأوسط.