شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة توجه بتشغيل إحدى أهم الموانئ اليمنية مطلع الشهر القادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، إن الحكومة الشرعية، وجهت اليوم، بإعادة تشغيل ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، مطلع الشهر القادم.

وأكدت المصادر، أن محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني وجه مسؤولي السلطة المحلية بمدينة الشحر بإعادة تشغيل ميناء الشحر مطلع الشهر القادم.

وبحسب المصادر فقد شدد المحافظ البحسني خلال لقائه فى مدينة الشحر قيادة السلطة المحلية، وإدارة الميناء والجمارك والجودة والمقاييس، والأمن وخفر السواحل على أهمية إعادة تشغيل الميناء وتنسيق العمل بين الجهات العاملة فيه، مشيراً إلى أن الميناء وفر مبالغ ضخمة للمديريات الشرقية بساحل حضرموت.

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وأكد البحسني في اجتماعه مع المسؤولين على ضرورة إزالة الصعاب التي تعترض تشغيل الميناء، موجهاً باستئناف العمل التجاري فيه مطلع ديسمبر القادم لإيجاد فرص عمل لألاف الشباب في المدينة.

وكان ميناء الشحر توقف عن العمل بقرار من قيادة القوات الإماراتية في المكلا بعد خروج عناصر القاعدة من حضرموت في أبريل 201‪6م.