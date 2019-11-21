شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة بشعة.. العثور على طفل يمني مقتول ”خنقا” وجثته محروقة بعد شهر من اختفائه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة اب، اليوم الاربعاء، أنه تم العثور على طفل مقتول خنقا وجثته محترقة في خرابة بقرية "سطيح" مديرية الشعر بعد شهر من اختفائه.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" ان وكيل نيابة الشعر وبعدان، القاضي نجيب المضرحي، أكد أنه تم القبض على خمسة متهمين على ذمة قضية مقتل الطفل يحيى القيفي الذي وجد مخنوقًا وجثته محروقه في أحد الاماكن المهجورة بقريته.

واشارت المصادر الى أن الجثة ستودع بأحد مستشفيات مدينة إب حتى يصل طبيب التشريح لمعاينتها وسيتم إحالة المتهمين إلى النيابة الجزائية المتخصصة.

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وكان الطفل القيفي قد اختفى قبل أكثر من شهر في ظروف غامضة، ليصاب الجميع بالصدمة اليوم بعد العثور على جثته.

وتشهد محافظة إب والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عشرات الجرائم الجنائية، في ظل انفلات أمني ترتفع وتيرته يوم إثر يوم.