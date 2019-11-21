شكرا لبحثكم عن خبر مقتل 48 طالب في صفوف الحوثيين من مدرسة واحدة بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر تربوي بصنعاء، اليوم الاربعاء، بمقتل 48 طالبا من مدرسة واحدة، زجت بهم مليشيا الحوثي في معاركها العبثية وجبهات قتالها ضد اليمنيين.
وعلق المصدر ساخراً: "مليشيا الحوثي نقلت طلاب المدرسة من الساحة إلى الجدار".
وفي ذات السياق، اتهمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال في بيان، مليشيا الحوثي بالسعي إلى تعطيل العملية التعليمية والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال، إضافة إلى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي.
وحسب إحصائيات رسمية، فإن أكثر من أربعة ملايين ونصف مليون طفل تسربوا وحرموا من التعليم، بسبب حرب المليشيا، منذ أواخر العام 2014م، وقصفها للمدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
كما ذكرت إحصائيات حقوقية أن مليشيا الحوثي جندت أكثر من 23 ألف طفل ولا تزال مستمرة في التجنيد واختطفت 700 طفل على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرتها.
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