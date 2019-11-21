شكرا لبحثكم عن خبر بسبب بوادر انتقاضة ضد الحوثيين.. المليشيا توزع أموالًا على مشائخ طوق صنعاء لاخماد الانتفاضة القادمة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر محلية مطلعة أن مليشيات الحوثي وزعت أموالاً على مشائخ ووجهاء قبائل طوق صنعاء من خلال استدعائهم لعقد لقاءات منفصلة وجماعية , في إطار التحركات الحوثية لمنع أي انتفاضة ضدهم.

وقالت تلك المصادر إن مليشيا الحوثي استدعت مشائخ وشخصيات اجتماعية على مجموعات واجتماعات فردية للبعض، للقاء القيادي الحوثي محمد علي الحوثي عضو ما يسمى المجلس السياسي، و آخرين مع القيادي أبو علي الحاكم رئيس هيئة الاستخبارات الحوثية، و البعض مع القيادي الحوثي عبدالباسط الهادي المعين من المليشيا محافظ صنعاء .

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وأضافت المصادر، أن القيادات الحوثية ركزت على استدعاء المشائخ الموالين للمؤتمر وغير الموالين لهم وحثتهم على رفض دعوات الفوضى.

وأوضحت المصادر ، أن مليشيا الحوثي وزعت أموالا على المشائخ الذين حضروا تلك الاجتماعات وان تلك الأموال توزعت على مستويات تراوحت من 200 ألف ريال إلى 500 ألف ريال .

ولفت المصادر، أن القيادي الحوثي مهدي المشاط دعا الشيخ يحيى غوبر المعروف بولائه للرئيس الراحل صالح للقاء معه , في إطار تلك التحركات الحوثية .