شكرا لبحثكم عن خبر الحضرمي: نبذل جهود كبيرة ومتواصلة لمعالجة الأزمة التي سببتها المليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية محمد الحضرمي، إن الحكومة الشرعية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة تبعات الازمة الانسانية في اليمن التي تسبب بها جماعة الحوثي في اليمن، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتحسين الوضع الاقتصادي، والمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية والعمل على صرف مرتبات القطاع المدني وتحسين مستوى الخدمات.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد ناقش الحضرمي خلال لقائه اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق حالات الطوارئ مارك لوكوك، نتائج تنفيذ القرار 75 لسنة 2018 والقرار رقم 49 لسنة 2019 بشأن تحصيل الجمارك والضرائب والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على الواردات من المشتقات النفطية لتغطية نفقات رواتب موظفي القطاع المدني.

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وأكد وزير الخارجية نجاح آلية تحصيل الجمارك والضرائب في الحديد، مشيدا باداء رئيس و أعضاء المكتب الفني للجنة الاقتصادية وتعاون مكتب المبعوث الخاص ودعم الامم المتحدة لتنفيذ الآلية والتي اسهمت في رفع العائدات على الشحنات النفطية في ميناء الحديدة خلال الفترة الماضية إلى حوالي 15 مليار ريال.

وأشار الوزير الحضرمي إلى أن تعنت جماعة الحوثي بشأن وضع خزان صافر، ورفضها وصول فريق فني من الامم المتحدة لتقييم وصيانة الخزان، قد ينجم عن ذلك كارثة بيئية ،وحمّل الوزير جماعة الحوثيين المسئولية القانونية والأخلاقية للكارثة التي قد تنجم عن خزان صافر، وشدد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغط على الجماعة للتجاوب مع التحذيرات المستمرة لتفادي حدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الاحمر.



من جهته، نوه وكيل الامين العام بالجهود التي تبذلها الحكومة لتذليل الصعاب أمام المنظمات الدولية، مشيدا بتوقيع اتفاق الرياض وانعكاساه الإيجابية على تعزيز دور الحكومة ومؤسسات الدولة في خدمة المواطنين بما يسهم في تخفيف المعاناة الانسانية.