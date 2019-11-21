تعرف على 33 دولة تسمح لليمنيين زيارتها دون تأشيرة وفترة الاقامة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أوردت شركة هينلي تقريرا سنويا حول أقوى الجوازات السفر في العالم فيما أشارت إلى الجواز اليمني الذي يتيح لحامله دخول 33 دولة في العالم بدون تأشيرة مسبقة.
وذكر التقرير أن الجواز اليمني حل في المركز 103 مع الجوازات السوري والصومالي والعراقي.
وبحسب التقرير فإن الجوازي اليمني يجوز لحامله الدخول هذه البلدان دون تأشيرة:
1- السودان - لمدة 90 يومًا
2- سوريا - مفتوحة المدة
3- جزر كوك- مفتوحة المدة
4- دومينيكا - 21 يومًا
5- ماليزيا - 90 يومًا
6- نييوي - مفتوحة المدة
7- هايتي- 90 يومًا
8- الاكوادور- 90 يومًا
9- جزر سانت فينسنت والغرينادين- 30 يومًا
10- تيمور الشرقية - 30 يومًا
11- لاوس- 30 يوما
12 - طاجكستان- 45 يومًا
13- ماكاو - 30 يومًا
14- سريلانكا - 30 يومًا
15- جزر المالديف - 30 يومًا
16- غينيا بيساو - 90 يومًا
17- أوغندا - مفتوحة المدة
18- كمبوديا - لمدة 30 يوما
19- موزمبيق - 30 يومًا
20- توفالو - 30 يومًا
21- نيبال - 90 يومًا
23- الرأس الأخضر - 45 يومًا
23- مدغشقر - 90 يومًا
24- موريتانيا - مفتوحة المدة
25- رواندا - 30 يومًا
26- سيشل - 30 يومًا
27- لبنان - 30 يومًا
28- الصومال - 30 يومًا
29- توغو - لمدة 7 أيام
30- ساماو - 60 يومًا
31- غينيا بيساو - 90 يومًا
32- جزر القمر - مفتوحة المدة
33- ولايات ميكرونيسيا المتحدة - 90 يومًا
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