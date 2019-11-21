شكرا لبحثكم عن خبر موقع أمريكي: طفل يبيع الماء في اليمن يحقق ضجة دولية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلط موقع أمريكي الضوء على الطفل اليمني الموهوب، عمرو مقبل، والمعروف في الوسط الإعلامي بـ "بائع الماء".

وقال موقع "صوت أمريكا" أنه وعلى الرغم مما تشكله اليمن من خطورة متزايدة على الطفولة، إلا أن النموذج الذي يمثله عمرو يعد نموذجاً مشجعاً في لبد مزقته الحرب.

نص التقرير

اليمن في الوقت الحاضر يشكل خطراً متنامياً على الأطفال. فإلى جانب مواجهة الحرب وسوء التغذية والفقر المدقع ، فإن أكثر من 25 في المائة من الأطفال لا يذهبون إلى المدارس.

إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للمغني عمرو مقبل ، البالغ من العمر 8 سنوات ، والمعروف باسم "بائع الماء".

يحضر عمرو المدرسة في الصباح. وفي فترة ما بعد الظهيرة اعتاد بيع زجاجات المياه للمساعدة في إعالة أسرته ، التي كانت تعيش في العام الماضي بأقل من دولار واحد فقط في اليوم. الآن ، يجني أموالاً إضافية.. يغني لحفلات الزفاف والمشجعين والعديد من القنوات الإخبارية العربية الرئيسية.

قال أحمد مقبل ، والد عمرو والبالغ من العمر 70 عامًا ، والدموع في عينيه: "أنا فخور بأنه أصبح مغنيًا". وأضاف مقبل أن أحد أقربائهم هو جندي ، وكان عمرو يغني أغاني الحرب.

الآن يغني عن الحب والسلام في بلد يجبر فيه بقية الأطفال على الانضمام إلى الجماعات العسكرية. كما لم يتم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين.

وقالت سارة نيانتي ، ممثلة اليونيسف في اليمن ، في بيان "يواجه الأطفال خارج المدرسة مخاطر متزايدة من جميع أشكال الاستغلال ، بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال وعمالة الأطفال والزواج المبكر".

تزايد الشهرة

اشتهر عمرو للمرة الأولى هذا العام عندما سجله أحد المارين وهو يغني "حبيبي أنت وينك من زمان؟ "ونشرها على فيسبوك ، حيث تلقت أكثر من عشرين ألف إعجاب.

منذ ذلك الحين ، أصبح محبوبًا في الإعلام العربي ، حيث ظهر على بي بي سي العربية والجزيرة العربية وروسيا اليوم.

وعلى الرغم من شعبيته المتزايدة ، لا تزال عائلة عمرو فقيرة. ما زال هو وأمه وإخوته الأربعة يكافحون من أجل البقاء في منزل صغير من طوب الطين. لكن مع اكتساب عمرو انتباه المهنيين الموسيقيين ، تأمل العائلة أن يساعد صوته في انتشالهم من براثن الفقر.

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وقالت والدة عمرو (منيرة): "لم أكن أعرف حتى أن عمرو كان يغني للسائقين.. إنه يبيع المياه حتى يتمكن من كسب المال لدفع رسوم مدرسته الخاصة. اعتدت على توبيخ عمرو حينما كان يغني بينما يؤدي واجبه المنزلي".

أعرب صبحي محمد ، وهو ملحن كردي سوري شهير يقيم في لبنان ، عن اهتمامه بعمرو ، ودعاه عبر شريط فيديو على الإنترنت لزيارة لبنان. قام محمد بتوجيه مواهب شابة أخرى ، مثل نور البيك وأمير عموري من سوريا.

وقال محمد في مقابلة عبر الإنترنت: "كنت مثل عمرو حينما كنت طفلاً صغيراً.. وعدت نفسي بأن أساعد كل طفل موهوب لم يكن لديه أحد."

لكن الرحلات إلى لبنان حتى الآن تعثرت بسبب تأخيرات جواز السفر والأفكار المتنافسة حول كيفية بناء مستقبله.

يريد والده الذهاب إلى لبنان حتى يتمكن عمرو من محاولة اقتحام قطاع الموسيقى التجارية. فيما ترغب والدته في أن يستمر عمرو في الغناء محلياً ، حتى يتمكن من الغناء أكثر في حفلات الزفاف لزيادة دخل الأسرة بشكل أكثر موثوقية.

وأضاف محمد: "أعتقد أن عمرو سيصبح نجماً ، ولديه الصوت والكاريزما".

حيرة في أوساط اليمنيين

علنًا ، قبل عمرو دعوة محمد في شريط فيديو على الإنترنت ، لكن بعض معجبيه المحليين يعترضون.

وقال محمد الأديمي ، البالغ من العمر 23 عاماً ، والذي يستمع إلى أغاني عمرو على موقع يوتيوب: "أغانيه تخرج من قلبه.. يجب أن يبقى ويغني لنا وسندعمه."

مثل غيره من المشجعين ، شعر الأديمي بالقلق من أن عمرو قد يتخلى عن أسلوبه الموسيقي اليمني ويعتمد على النمط اللبناني الأكثر شيوعًا في الموسيقى العربية إذا تدرب خارج البلاد.

وقال الأديمي: "إنه في عمر حساس قابل للتغير بسهولة".

وقال سكان آخرون إنهم فخورون بأن طفلاً يمنيًا حظى باهتمام دولي. وقال مبروك البقاش ، الذي كان يستمع إلى غناء عمرو منذ ثمانية أشهر: "إنه صبي موهوب.. من الجيد السفر إلى لبنان".