صنعاء.. استنفار أمني للمليشيا وحملة اعتقالات واسعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ليل الأربعاء/الخميس، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع حالة استنفار أمني غير معلن.



ونقلت "خبر" عن مصادر محلية قولها إن عناصر ما يسمى بالأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي، داهمت منازل في مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء، واعتقلت عدداً من المواطنين، مسببة الذعر والرعب في قلوب النساء والأطفال.

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واعتقلت عناصر المليشيا، خلال حملتها، شخصين تجاوزت أعمارهما الستين عاماً، بحجة عدم وجود أبنائهما في المنازل أثناء المداهمة.

وذكرت المصادر أن المليشيا استحدثت نقاطاً أمنية متفرقة في عديد شوارع وأحياء بالعاصمة صنعاء، وتقوم باعتقال كل من لا يحمل بطاقة هوية، كما تقوم بتفتيش المارة بشكل دقيق.

وتزامنا مع استحداث النقاط الأمنية قامت المليشيا بنشر عدد من عناصرها في أحياء وحارات العاصمة صنعاء، ويقومون بعمل دوريات راجلة بتلك الأحياء.