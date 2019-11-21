عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معين عبدالملك: عدن أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها الطبيعية

الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ان مدينة عدن اليوم باتفاق الرياض أمام فرصة تاريخية لاستعادة مكانتها ودورها.. لافتا الى ضرورة ان تتحول عدن الى ورشة عمل خصوصا في البنية التحتية، ولتكون مكان جاذب للاستثمار ومستقطب للرأسمال المحلي والدولي، وشدد على أهمية ان يعمل الجميع من اجل استقرار عدن وأمنها، وأي مشاريع أو رؤى لا تدرك ذلك تضيع الفرصة على عدن وتهدر مستقبل أبناءها.



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جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي لمحافظة عدن، حيث نقل إليهم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع وعبرهم لكافة أبناء عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام تحيات فخامة رئيس الجمهورية الفريق الركن عبدربه منصور هادي، ورسالته بأن الدولة بكل قياداتها وأجهزتها تضع تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في مدينة عدن على رأس أولوياتها باعتبار عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية ومركز ثقلها الاقتصادي والسياسي، ونظرا لما تمثله عدن من نموذج ملهم في التاريخ اليمني الحديث كمركز للالتزام بالنظام والمدنية والتعايش والثقافة والفنون.

ووقف الاجتماع امام معطيات الوضع العام في مدينة عدن، بهدف الخروج برؤية شاملة للمعالجات اللازمة، في مختلف المجالات، وبما ينعكس على تحسين وضع ومعيشة المواطنين اليومية في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، إن الحكومة أعدت مصفوفة تدخلات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تراكمت منذ أغسطس الماضي، وستعمل مع السلطة المحلية في عدن على تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة الأولى.. داعيا الجميع لشحذ الهمم والعمل الجاد من اجل أبناء عدن، وان الحكومة ستكون معهم دائما.