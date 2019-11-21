محافظ عدن : اتفاق الرياض مهزلة وقتية لتنفيذ أجندة ومشاريع المحتل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد محافظ عدن طارق مصطفى سلام، أن المحتل لا يريد لليمن سوى الخراب والدمار والضياع لأبنائه.

وأشار سلام في فعالية فكرية نظمتها السلطة المحلية لمحافظة عدن بعنوان” تعثر تنفيذ بنود اتفاق الرياض ومستجدات عودة حكومة الفار هادي”, بصنعاء إلى خطورة المرحلة التي تشهدها محافظة عدن سيما بعد ما يسمى اتفاق الرياض الذي يحمل في جوهره تغييب للسيادة اليمنية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

واعتبر الاتفاق مهزلة وقتية لتنفيذ أجندة ومشاريع المحتل في المحافظات المحتلة على حساب سيادة الوطن.

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وشدد محافظ عدن على أهمية اضطلاع القوى السياسية والمجتمعية بعدن ومنظمات المجتمع المدني بدور أساسي في الدفاع عن سيادة الوطن .

وطالب تلك القوى بمضاعفة الجهود المناهضة لمشاريع المحتل من نهب للثروات وتدنيس أراضي الوطن وترويع الآمنين وقتل الأبرياء.

حضر الفعالية وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي ووزير الكهرباء المهندس عاتق عبار ومحافظ حضرموت لقمان باراس وعدد من الشخصيات السياسية والإجتماعية .