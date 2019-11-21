شكرا لمتابعة خبر عن قبائل بكيل توجه رسائل شديدة اللهجة لقبائل حاشد وتطالب بسرعة تسليم الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت قبائل بكيل اليمنية ، رسائل شديدة اللهجة لقبائل حاشد ، بعد اعتداء المدعو هاشم الأحمر، على شيخ مشايخ قبائل بكيل الشيخ أمين العكيمي.

وحذرت قبائل بكيل في بيانها الصادر اليوم، انها لن تقف مكتوفة الايدي في حال تداعت قبائل بكيل لنداء شيخها العكيمي لنصرته ورد الاعتداء عليه بالحشم والعشم وفق الأعراف القبلية المتعاهد عليها.

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وأكدت ان اعتداء المدعو هاشم الأحمر لن يمر مرور الكرام وسوف يرد الصاع صاعين، داعيين الشرفاء من قبائل حاشد لتسليم المدعو هاشم الأحمر صعلوك حاشد، لتاديبه، وتعريفه ان كسر الشرف والكرامة غال جدا وتبعاته ستكون وخيمة.

نص البيان :

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بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله القائل في محكم كتابه: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ).

تابعنا ما قام به صعلوك حاشد المدعو هاشم بن عبدالله بن حسين الأحمر من اعتداء غاشم على شيخ مشايخ بكيل اليمنية القحطانية، الشيخ أمين العكيمي اثناء مراسيم توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية.

ويعتبر هذا الاعتداء عدوان وكسر شرف وكرامة لن يمر مرور الكرام، وان قبائل بكيل بمختلف فخوذها ومخاليفها وقبلها وداعيها القبلي الواحد تؤكد انهم جميعا في أهبة الاستعداد لتلبية نداء شيخها أمين العكيمي، لرد عنه ما تعرض له باضعاف مضاعفه، حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأحد رموز اليمن وباحد كبار مشايخها.

ونؤكد اننا لن تقف مكتوفة الايدي في حال تداعت قبائل بكيل لنداء شيخها العكيمي لنصرته ورد الاعتداء عليه بالحشم والعشم وفق الأعراف القبلية المتعاهد عليها، وان اعتداء المدعو هاشم الأحمر على شيخنا أمين العكيمي، لن يمر مرور الكرام وسوف يرد الصاع صاعين، وندعو الشرفاء من قبائل حاشد لتسليم المدعو هاشم الأحمر “صعلوك حاشد” الذي امتدت يديه لكل قبيلة بكيل، ولا بد من تأديبه، وتعريفه ان كسر الشرف والكرامة غال جدا وتبعاته ستكون وخيمة.

فضلا عن قيام “صعلوك حاشد” بالتلفظ على الشيخ أمين العكيمي الشيخ المجاهد الذي قدم الغالي والرخيص من اجل الوطن، واتهامه بالسرقة والتلفظ بكلمات نابية لا تليق بشخص يدعي انتماءه لبيت مشيخ، وتم ذلك امام حضور الكثير من رموز اليمن.

وفي حين تؤكد قبائل بكيل إصرارها على رد الصاع صاعين، إذ تدعو من جديد قبائل حاشد لتسليم المدعو هاشم الأحمر خلال يومين، من تاريخ صدور هذا البيان، مالم ترقم قبائل حاشد برموز مشايخها مرقوما يخلي مسؤوليتها من هاشم الأحمر، وتنكره في مرقوم يتفق عليه جميع افخاذ ونقباء ومشايخ ضمان حاشد، ليتسنى لقبائل بكيل الاخذ بالرد من المدعو هاشم الأحمر، بما يستحق.

قال تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صادر عن قبائل بكيل اليمنية

23 ربيع الأول 1441هـ

بتاريخ 20 نوفمبر 2019م