من ايرباص الفرنسية : اليمنية تزف بشرى سارة لليمنيين والأسبوع القادم بدء التنفيذ

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عدن - ياسمين التهامي - قبائل بكيل توجه رسائل شديدة اللهجة لقبائل حاشد وتطالب بسرعة تسليم الأحمر دولة عربية تصدم اليمنيين المقيمين في الخارج .. صورة تفاصيل صادمة قيادي عسكري بارز : مليشيا الانتقالي تسيطر على تعزيزات عسكرية سعودية وتودعها معسكرات تابعة لها معين عبدالملك .. يخرق اتفاق الرياض ويتعمد إحراج الرئيس هادي قبل ساعات من صدور قرار جمهوري بتسمية محافظ عدن الجديد

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