شكرا لقرائتكم خبر عن والقيود على قدمية ...شاهد كيف اصبح شكل الامير محمد بن نائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الباحث والأكاديمي السعودي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي أن سلطات المملكة تراقب أكثر من 30 أميراً من الأسرة الحاكمة "آل سعود" بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف عبر أساور رصد إسرائيلية.

وزعم الغامدي في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "شخصاً محترماً من أسرة آل سعود لدي معرفة قديمة به، هاتفني من جوال عامل!، يتحدث عن الضيق والرعب، وأن الذين في أقدامهم أساور من آل سعود تجاوزوا الـ 30 ، وعلى رأسهم (محمد) بن نايف ومتعب (بن عبد الله) وبن فهد وبندر بن سلمان".

وأضاف المعارض السعودي أن "شركة NSO الإسرائيلية تولت رصد اتصالات جميع آل سعود نساء ورجالاً، وإن صح بعض هذا فلربما له دلالات كبيرة". Advertisements وقام ولي العهد الشاب باحتجاز عدد من أمراء آل سعود ووزراء وكبار رجال الأعمال المقربين من السلطة في المملكة في فندق "الريتز كارلتون" في العاصمة الرياض نهاية عام 2017، بحجة محاربة الفساد، ثم خرجوا بعد تقارير عن سلبهم معظم أموالهم. ويرى مراقبون أن تشديد المراقبة التي يقوم بها محمد بن سلمان تجاه آل سعود، بسبب النقمة الكبيرة التي تطاله في أوساط العائلة الحاكمة، وتغييب كبار من كانوا في السلطة قبل قدومه، وإبراز شخصيات أخرى مقربة منه على حسابهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والقيود على قدمية ...شاهد كيف اصبح شكل الامير محمد بن نائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.