شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يهددون إسرائيل مجدداً! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الاربعاء، عن استعدادها لصد أي هجوم إسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري للمليشيا العميد يحي سريع، في ندوة نظمت بالعاصمة صنعاء باسم "الأطماع الإسرائيلية في اليمن" أن "صواريخ المليشيا باتت قادرة على ضرب الأهداف الواقعة في عمق إسرائيل".

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وزعم سريع الى أن "الرسالة التي وجهها زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، في خطابه بمناسبة المولد النبوي، تأتي من مصدر قوة ويجب أن يأخذها العدو الإسرائيلي على محمل الجد".

ولاقت التصريحات سخرية واسعة واستهجان من نشطاء يمنيين على منصات التواصل الاجتماعي.