شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يسعون لتعميم صيغة الأذان الجديدة في مساجد صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر خاصة في وزراة الأوقاف التابعة لمليشيات الحوثي، غير المعترف بها، أنه يجري الحديث حول تعديل صيغة الأذان في مساجد صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال الأيام القادمة.

وأضاف المصدر" للمشهد اليمني " أن مليشيات الحوثي تسعى لادخال تعديلات طائفية على الأذان وذلك بإضافة "اشهد ان عليا ولي الله". بعد أشهد أن لا إله إلا الله ،وأشهد أن محمد رسول الله،في محاولة لتغيير هوية الشعب اليمني وتحويلها الى هوية خمينية طائفية.

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وتمكنت مليشيات الحوثي، في يوليو من العام الجاري ،أثناء سيطرتها على مدينة جبلة التاريخية غرب محافظة إب من نشر الافكار الطائفية، وفرض ثقافة المذهب الشيعي على مساجد المدينة، حيث أجبرت مؤذن الجامع الكبير وهو الجامع الذي بنته السيدة اروى بنت احمد الصليحي قبل تسع مئة عام ، على ادخال تعديلات على الاذان وذلك في كلمة "اشهد ان عليا ولي الله". وهو الاذان الشيعي غير الذي عرف به المسجد منذ مئات السنين.



هذا ولا تزال مليشيا الحوثي تواصل التوغل في المدن التي ما تزال محتله تحت سيطرتها وضرب النسيج الاجتماعي وثقافة اليمنيين واستبدالها بثقافة طائفية قادمة من إيران.