شكرا لبحثكم عن خبر ”بوعزيزي اليمن” يضرم النار في جسده احتجاجا على ابتزاز مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الاربعاء، بإقدام موطن يمني أربعيني على اضرام النار في نفسه، كما فعل الشاب التونسي بو عزيزي الذي اشعل شرارة ثورة الياسمين.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" " أن مواطن من أبناء محافظة ريمة، يدعى جمال صالح الضبيبي، ويبلغ من العمر41 عاماً، قام بصب مادة البنزين على جسده وأشعل النار فيه أمام الملاء بصنعاء".

واشارت المصادر الى أن الضبيبي اقدم على الانتحار بإحراق نفسه، احتجاجاً على ما تعرض له من ظلم وابتزاز من قبل قيادات مليشيا الحوثي.

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وتزايدت حالات الانتحار في أوساط الشباب اليمني بالعاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا، خلال فترة الحرب وسط غياب الإحصائيات الصادرة عن الأجهزة الأمنية حول العدد الحقيقي.

ويرجع أخصائيون انتشار معدلات الانتحار إلى الضغوط المعيشية والنفسية والظروف الإنسانية المأساوية التي أفرزتها الحرب الدامية التي ما تزال تعصف باليمن، اضافة الى ممارسات وظلم تجار الحروب، مصاصي دماء الشعب اليمني.